Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Artık hayat ‘elçi’si

Artık hayat ‘elçi’si

’da aracında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan taksici (22) hastanedeki 12 günlük yaşam savaşını kaybetti. Elçi’nin organları 4 kişiye hayat verecek

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.12.2018
Artık hayat ‘elçi’si
Bayrampaşa'da 26 Kasım gecesi aracına aldığı kimliği belirsiz kişi tarafından silahla başından vurulan taksici Nihat Elçi yaklaşık 2 haftadır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Elçi'nin ölümü yakınlarını üzüntüye boğarken genç taksicinin bağışlanan karaciğeri, 2 böbreği ve kalbi İstanbul'da nakil bekleyen 4 kişiye can olacak. Nihat Elçi, hayattayken organlarını bağışlamak istediğini ve ailesinin de bu kararına uyduğunu belirten İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Müdürü Adem Coşkunyürek, "Nihat Elçi 4 kişiyi yaşama bağlayacak, Nihat'ın organları 4 kişide yaşayacak. Henüz hangi hastalara nakil edilecek belli değil. Ama İstanbul'da olacağını biliyorum" dedi. Taksici cinayetlerine dikkat çeken Birleşik Taksiciler Derneği Başkanı Hüseyin Duman da, "Devletin kabinli araç sistemini uygulaması lazım" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Artık hayat ‘elçi’si
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN