Artık hayat ‘elçi’si

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Bayrampaşa'da 26 Kasım gecesi aracına aldığı kimliği belirsiz kişi tarafından silahla başından vurulan taksici Nihat Elçi yaklaşık 2 haftadır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Elçi'nin ölümü yakınlarını üzüntüye boğarken genç taksicinin bağışlanan karaciğeri, 2 böbreği ve kalbi İstanbul'da nakil bekleyen 4 kişiye can olacak. Nihat Elçi, hayattayken organlarını bağışlamak istediğini ve ailesinin de bu kararına uyduğunu belirten İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Müdürü Adem Coşkunyürek, "Nihat Elçi 4 kişiyi yaşama bağlayacak, Nihat'ın organları 4 kişide yaşayacak. Henüz hangi hastalara nakil edilecek belli değil. Ama İstanbul'da olacağını biliyorum" dedi. Taksici cinayetlerine dikkat çeken Birleşik Taksiciler Derneği Başkanı Hüseyin Duman da, "Devletin kabinli araç sistemini uygulaması lazım" dedi.