Erzurum'da su samuru balık avlarken drone ile böyle görüntülendi

Doğa Koruma Milli Parklar Erzurum Şubesi ekiplerince İspir ilçesinde bulunan Verçenik Dağı'nda yapılan yaban hayatı envanter çalışması sırasında derede yüzen su samuru görüntülere takıldı. Tehdit altında bir tür olan su samuru, etrafı karla kaplı derede avladığı balığı kıyıya taşırken bir anda ağzından düşürdü. Dereye dalarak balığı tekrar yakalayan samur, suyun az olduğu bir yere çıkarıp, yemeğe başladı. Kendisini görüntüleyen ekibe aldırış etmeyen su samuru, balık ziyafeti sonrası suya girip bir süre yüzerek gözden kayboldu.

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