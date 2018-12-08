Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kayseri'de dehşet! İlişki yaşadığı kadını...

'de dehşet! İlişki yaşadığı kadını...

'de Halit Ç. (59), 3 yıldır ilişki yaşadığı 'ı (43) sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.12.2018 14:24
Kayseri'de dehşet! İlişki yaşadığı kadını...

Olay, merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Tamer Sokak'ta meydana geldi. Halit Ç., 38 NS 398 plakalı otomobiliyle 3 yıldır birlikte olduğu Serpil Yıldız'ın yanına geldi.

Aracından inen Halit Ç., yanındaki av tüfeğiyle Yıldız'a ateş etti. Başından vurulan Serpil Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Serpil Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yıldız'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

?Olayın ardından kaçan Halit Ç. ise Argıncık Kayabaşı Mahallesi 110. Sokak'taki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Halit Ç.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini öne sürdüğü belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de dehşet! İlişki yaşadığı kadını...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN