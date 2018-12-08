Rüşvet alan polislere gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Emniyeti bu kez kendi personeline yönelik operasyon yaptı. Futbolcudan rüşvet aldığı iddia edilen 3 polis gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Beylikdüzü'nde bir adreste 8.5 yıl cezası olan eski futbolcu Gürcan Çarkçı ile kardeşi Serkan Çarkçı'yı 1 Kasım'da yakaladı. Memurlar, kardeşlerle pazarlığa oturdu ve 1 milyon lira karşılığında ikiliyi serbest bıraktı. Gürcan Çarkçı ile kardeşi, artık evinin güvende olmadığını düşünüp, Bakırköy'de bir otele yerleşti.Daha önceden kendilerinden para alan iki polis memuru, 19 Kasım'da bu kez otele operasyon yaptı ve iki kardeşi tekrar gözaltına aldı. İkinci kez yüklü miktarda para alan polis memurları, iki kardeşi yeniden serbest bıraktı.Bunun üzerine Çarkçı kardeşlerin avukatı Murat Sultansu, kardeşler adına emniyete şikayetçi oldu. Hesap hareketleri kontrol edilen polis memurları H.Y., M.D. ve ismi öğrenilemeyen başka bir polis, bir üst katta bulunan Memur Suçları Bürosu ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başka kişilerin de arandığı belirtilirken, firari olan Çarkçı kardeşlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.