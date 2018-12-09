Çocuklar için müzik okulu

BUGÜN NELER OLDU

Safranbolu Belediyesi çocukları teknoloji bağımlılığından kurtarmak için Müzik Okulu açtı. Müzik okulunun amacı çocukları sanata yöneltmek. Yaz başından beri 250'den fazla çocuğa eğitim veren müzik okulu öğrenciler için yeni bir sosyal alan oldu. Safranbolu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer "Müzik okulumuz ile çocuklarımızın müzik eğitimi görmesini sağladık. Tüm çocuklarımıza açık bir okul. Bölgemizin tek ücretsiz müzik okulu" şeklinde konuştu. Okula devam eden çocuklar ise yetkililere teşekkür etti.