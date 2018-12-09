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yapan sürücü otomobili bırakıp kaçtı

'da kontrolden çıkan otomobiliyle önce sinyalizasyon direğine ardından da kaldırımdaki bir tantuni tezgahına çarpan sürücü, aracını bırakarak kaçtı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.12.2018 06:53 Güncelleme Tarihi: 10.12.2018 06:54
Kaza yapan sürücü otomobili bırakıp kaçtı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan İlçesi Bülent Angın Bulvarı ile Altun Caddesi'nin kesiştiği noktada bir aracın kaza yaptığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, 01 EM 699 plakalı otomobilin önce sinyalizasyon direğine ardından kaldırımdaki tantuni tezgahına çarptığını tespit etti.

Otomobilin sürücüsünü araştıran ekipler, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda yaptığı çalışmada sürücünün kaçtığını belirledi.

Otomobilde inceleme yapan ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamazken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaza yapan sürücü otomobili bırakıp kaçtı
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