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'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

'nın Demirci ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.12.2018 07:42 Güncelleme Tarihi: 10.12.2018 07:43
Manisa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Demirci-Simav çevre yolunda seyreden Kerem D. (17) idaresindeki 45 PS 645 plakalı otomobil, Şehreküstü Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Otomobil, Yeni Sokak'taki Ahmet Bilgen'e ait evin duvarına çarparak durabildi.

Kazada, sürücü ve yolcular Ahmet Erdoğan (17) ile Muhammed Yasin Aguş (17) yaralandı.

Olay yerine polis, 112 acil sağlık ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Manisa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
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