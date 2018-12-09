TOÇEV’den çocuklar için yardım festivali

BUGÜN NELER OLDU

TÜVANA Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), geliri çocukların eğitimine bağışlamak üzere alışveriş festivali düzenledi. Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleşen festivalde giyim, gıda, aksesuar, dekorasyon gibi birbirinden farklı 50 marka stand açtı, yeni yıl konseptiyle ürünlerini misafirlere sergiledi. Ayrıca 25'inci yılına giren vakıf için pasta kesildi. TOÇEV Başkanı Ebru Uygun yaptığı konuşmada, "Okumak her çocuğun hakkıdır diyerek çıktığımız bu yolda değerli destekçilerimizden aldığımız güçle 24 yılda, 7 milyonun üstünde çocuğun hayatına dokunduk. Bugün de burada 25'inci yaşımıza girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Buradan elde edilen gelirler risk altındaki çocuklara aktarılacak" dedi.