2019 Hac takvimi belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığından, ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatlarını 14 Aralık tarihine kadar yapabileceklerini duyuruldu.

ilk defa baş vuracaklar için 8 Aralık'ta başlayan Hac 2019 kurası için ön kayıtlar, 14 Aralık tarihine kadar yapılabilecek. Hac kuraları, 28 Aralık 2018 cuma günü saat 15:00'da çekilecek ve aynı gün internetten ilan edilecek. 2019 yılı hac ücretleri de Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecek.

HAC ZİYARETİ HAKKINDA HER ŞEY...

Başkanlığın internet sitesinde 2019 yılı hac kayıtları ile ilgili verilen bilgilere göre, ilk defa hacca gitmek isteyenler, müracaatlarını 8-14 Aralık tarihlerinde belirlenen bankalara 20 lira kayıt ücretini yatırdıktan sonra "www.hac.gov.tr" adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçeyle başvurarak yaptırabiliyor.

HACI ADAYLARINA UYARILAR

Hac Umre Seyahat Acentleri Derneği Başkanı Diyaeddin Şahin, hacı adaylarına uyarılarda bulundu. Hac ön kayıt başvurularında telefon numaralarının güncel olması gerektiğini söyleyen Şahin, "Hacı adaylarının tüm ücret ödemelerini Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplarına yapılması gerekmektedir" dedi.

"TELEFON NUMARALARI GÜNCEL OLMALI"

Hacı adaylarına uyarılarda bulunan Şahin, "Hacca gitmek isteyen bütün hacı adaylarının mutlaka Diyanet İşleri Başkanlığına kayıt yaptırmaları lazım. Kayıt yaptıran hacı adayları kuraya katılacaktır. Kurada hak kazananlar hacca gidecektir. 8-14 Aralık tarihleri arasında hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaktadır. Diyanet işleri başkanı bu takvimi ilan etti. Cumartesi günü başlayan bu süreç bugün de ilk defa kayıt yaptıracak olanlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın anlaşmalı olduğu bankaların herhangi birinden 20 Türk Lirası ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra internet üzerinden ön kayıtlarını yapabilirler. Bunu yapma imkanı olmayan hacı adayları da en yakın il veya ilçe müftülüğüne giderek ön kayıtlarını yaptırabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken husus cep telefon numaralarının doğru ve güncel olması. Çünkü kayıt işlemleri bundan sonra hep cep telefonlarına gelen şifreler üzerinden yapılacak. Daha önce kayıt yaptıran hacı adaylarının eğer iletişim bilgileri güncel ve doğruysa herhangi bir işlem yapmalarına gerek yok" diye konuştu.

"HANGİ KONAKLAMA TÜRÜYLE HACCA GİDECEĞİNİZİ TERCİH EDİN"

Kayıt sırasında konaklama türünün özellikle belirtilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Kayıt sırasında iki soru sorulacak. Bu sorulardan birincisi hangi konaklama türüyle hacca gitmeyi tercih ediyorsunuz şeklinde. Bu çok önemli. Bunu seçerken bütçemize, gitmek istediğimiz süreye çok dikkat etmemiz lazım. İki program vardır. Birincisi oda tercihlidir. Süresi 40 gün civarındadır. En ekonomik programlardır bunlar. İki kişilik, üç kişilik odalarda veya dört kişilik odalarda kalınacak şekildedirler. Fiyatları da buna göre değişmektedir. En ucuz programlar bunlardır. 4 ve 5 yıldızlı otellerde konaklama yapılmaktadır. Burada dikkat edilecek bir husus var. Önceki yıllarda ön kayıt yaptırıp hacca gitmek isteyen hacı adaylarımıza bir form doldurtuluyordu. O formda 24 bin Suudi Arabistan Riyali'nden başlayan fiyatlar diye bir ifade vardı. Hacı adayları genellikle sanki 24 bin Suudi Arabistan Riyali diye gidip başvuru yapıyorlardı, oysa kuradan çıktıktan sonra bunun çok az bir kontenjana karşılık geldiğini, asıl fiyatların 40 bin riyal civarında olduğunu öğrendikleri zaman bir tepki gösteriyorlardı. Oraya dikkat etsinler. Yani bu konaklama türünce gidecek hacı adaylarımızın en azından 40 bin riyali gözden çıkartacaklarını, daha farklı hizmetler alacaklar için bu fiyatın da 75 bin riyale kadar gidebileceğini hatırlatmak istiyorum. Kim hangi konaklama türünden hangisi ile gitmek istiyorsa mutlaka ona göre tercihlerini yapsınlar. Ona göre bilgilerini güncellesinler" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN ÜCRETLERİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA YATIRILMASI GEREKİYOR"

28 Aralık'ta kuraların çekilip 2 Ocak'ta da kesin kayıtların başlayacağını söyleyerek konuşmasını sürdüren Şahin, "Burada dikkat edilmesi gereken husus ister seyahat acenteleriyle isterlerse diyanet ile gitmek istesin hacımız, mutlaka bütün ücretlerini Diyanet İşleri Başkanlığının hesaplarına yatırmaları gerekiyor. Eğer başka bir hesap numarasına yatırırlarsa veya elden birilerine verirlerse hac haklarını kaybedecekleri çok net. Dolayısıyla artık geçmiş yıllarda yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek adına bizim de desteklediğimiz bu uygulaması var Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Bundan sonra hacı adayları hiç kimseye, hatta acente sahibi olarak bizlere bile elden, nakit olarak para teslim etmesinler. Seyahat acenteleri ile gitmek isteyen hacı adaylarımız da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yazan yetkili seyahat acenteleri ile gitsinler" dedi.