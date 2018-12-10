Bu hastane sadece minik dostlara özel!

Kışa girdiğimiz şu günlerde, hayvanlar için hazırlıklarını tamamlayan Üsküdar Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Minik Dostlar Kliniği ile hayvanların yardımına koşuyor.

Bünyesinde 'Geçici Hayvan Rehabilitasyon Merkezi', 'Saha Ekipleri' ile faaliyet yürüten klinik, ambulans ve hayvan nakil araçlarıyla ihtiyaç halinde yerinde hizmet veriyor.

Hafta içi sabah 08.30, gece 22.30 hafta sonu ise saat 08.30, akşam 17.00 saatleri arasında yaralı, hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlara yerinde müdahale edilirken, klinik bünyesinde yapılan cerrahi müdahale sayısı 20'ye ulaşıyor. Birimde gün boyu sokak hayvanlarının tedavi ve bakımları da yapılıyor.

SOĞUKLARDA ÜŞÜMESİNLER

Minik Dostlar Kliniği, yaklaşan soğuk kış koşulları öncesi yürüttüğü hazırlıklar kapsamında sokakta kalan kedi ve köpeklerin faydalanabileceği "kedi evi" ve "köpek evi" dağıtımına da başladı.

Klinik bünyesinde faaliyet yürütün barınakta ise hayvanlar üşümesin diye kalorifer sistemi ile ısıtılmaya başlandı. Saha ekipleri ise sokak belli noktalarda kedi, köpek, kuş mamaları dağıtarak sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.