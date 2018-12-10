Bütün evleri beyaza boyuyorlar

Ankara'nın yaklaşık 8 bin nüfuslu şirin ilçesi Çamlıdere, başkentin turizm cenneti olma yolunda hızla ilerliyor. Karadeniz'i andıran yaylaları ile doğa turizmi severlerin uğrak noktası olan Çamlıdere, Şeyh Ali Semerkandi Türbesi'yle de dini turizmin merkezlerinden birisi haline dönüştü. 3 dönemdir Çamlıdere Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Hazım Caner Can'la birlikte adeta kabuğunu kıran ilçe şimdilerde ise yepyeni bir güzellik kazanıyor. Yeşil bitki örtüsünün tam ortasındaki ilçede bulunan tüm evler Çamlıdere Belediyesi tarafından beyaza boyanıyor.

MÜZELER KAZANDIRDIK

SABAH'a konuşan Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, "Çamlıderemiz termal suları, Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri Türbesi ve yayları ile adeta başkentin turizm merkezine dönüştü. Hafta sonları ilçe nüfusunun iki katı insan buralara gelerek vakit geçiriyor. Biz bu güzelliklerimize yenilerini ekleyerek ilçemize kazandırdığımız çok sayıda müze kazandırdık. Bu müzeler tamamen ücretsiz ve her yaştan insanın kendisinde bir şeyler bulabileceği türden. İlçemiz büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi ve başkentin turizm merkezi halini aldı" ifadelerini kullandı.

BÜTÜNLÜK OLUŞTU

Yapılan projelere bir yenisini daha eklediklerini belirten Can, "İlçede yüksek katlı binalara izin vermiyoruz. Bütün binalar hemen hemen aynı malzemeden imal ediliyor ve birbirine çok benziyor. Ankara evlerinin yoğun olduğu Çamlıdere'deki bütün evlerin tek bir ahenk içerisinde olması için hepsini beyaza boyuyoruz. Şuana kadar yüzde 90 oranında bu işlem tamamlandı. Çamlıdere'deki bu bütünlük gören herkesi mutlu ediyor. Çamlıdere sokaklarında tek bir izmarit dahi bulamazsınız. Hem temiz hem de uyumlu bir ilçe oluşturduk" şeklinde konuştu.