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Çarptığı yayanın başından bir an olsun ayrılmadı

’ta karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya çarpan sürücü, ambulans gelene kadar ıslanmaması için yaralıyı aracında bekletti. Yaralı ambulansa bindirilene kadar ise başından bir an olsun ayrılmadı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.12.2018 17:13 Güncelleme Tarihi: 10.12.2018 17:25
Çarptığı yayanın başından bir an olsun ayrılmadı

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 16.00 sıralarında İnönü bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen M.K. 'ye A.K. idaresindeki 58 UA 609 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen şahıs hafif şekilde yaralandı.

YERDEN KALDIRARAK OTOMOBİLİNE YATIRDI

Havanın soğuk oluşu ve çarptığı kişinin yağmur altında ıslanmasını istemeyen A.K., yaralı M.K.'yi yerden kaldırarak otomobiline yatırdı. Yaralı ambulansı, aracın ön koltuğunda, ayakları camdan dışarıya uzatılmış vaziyette bekledi. A.K. ambulans gelene kadar bir an olsun yaralının başından bir an olsun ayrılmadı.

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Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya boyunluk takarak Sivas Numune Hastanesine götürdü. Sürücü ise yaralının hastaneye sevkinin ardından olay yedine gelen polislere telim oldu. M.K'nin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Çarptığı yayanın başından bir an olsun ayrılmadı
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