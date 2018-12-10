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MOTİF Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı'nın (MOTİF) "24. Halkbilim Ödülleri" dün törenle sahiplerini buldu. "Büyük Ödül"e layık görülen Dünya Etnospor Konfederasyonu adına ödülü Motif Vakfı Başkanı Mehmet Zeki Baykal'dan alan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, şunları kaydetti: "Geleneksel sporların bütün dünyada popülerleştirilmesi üzerine çalışıyoruz. Geleneksel sporların popülerleşmesi, bütün geleneksel kültür ögelerinin yeniden gündeme gelmesini, yeniden insanların hayatında yerini bulmasını sağlayacaktır. Çok güçlü bir kimliğe sahibiz. Bu kültürümüzün, derinliğimizin ögelerini unutmamalıyız." AA