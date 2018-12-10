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Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu açıklandı! BİM aktüel ürünleri tam sayfa listesi 14 Aralık Cuma

Haftanın büyük bir merakla beklenen yayınlandı. Her hafta müşterilerine birbirinden farklı ve çeşitli ürünler sunan BİM marketler zinciri, 14 Aralık Cuma günü için de birbirinden çeşitli indirimli ürünleri satışa sunacak. Ev ekonomisinden kışlık giysilere kadar onlarca çeşitli ürünü içeren , en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. İşte, 14 Aralık Cuma BİM aktüel ürünleri tam listesi!

Giriş Tarihi: 10.12.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 10.12.2018 11:09
Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu açıklandı! BİM aktüel ürünleri tam sayfa listesi 14 Aralık Cuma

Müşterilerine sunduğu indirimli çeşitli ürünlerle dikkat çeken BİM marketler zinciri, 14 Aralık Cuma indirimli ürünler tam listesini açıkladı. BİM'in internet sitesi üzerinden aktüel ürünler kataloğunu açıklaması ile milyonlarca yurttaş 'BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt arıyor. 7 Aralık Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürün olarak elektrik süpürgesi dikkat çekerken, ev ekonomisine ve kışlık giysilere yönelik satışa sunulacaklar da oldukça iddiali. Peki, 14 Aralık Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU YAYINLANDI

İşte haftanın Bim aktüel ürünleri;

14 Aralık Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünleri şöyle;

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu açıklandı! BİM aktüel ürünleri tam sayfa listesi 14 Aralık Cuma
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