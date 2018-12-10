İhmalkâr gözetmenler yargı karşısına çıkacak

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15 yaşındaki Ekin Işık'ın optik belgesini kaybeden gözetmen öğretmenler "ihmal" nedeniyle hakim karşısına çıkacak. 2 Haziran günü yapılan Lise Geçiş Sınavı' na(LGS), Alibeyköy Anadolu Lisesinde giren Serpil Işık'ın 15 yaşındaki kızı Ekin, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla şok yaşadı. Arkadaşları sınav sonuçlarını kontrol ederken kendi sınav sonucu açıklanmayan küçük kızın cevap kâğıdının (optik kâğıdını) kaybolduğu ve "Sınava girmedi" şeklinde not düşüldüğü ortaya çıktı. Ailenin başvurusu sonucu İstanbul Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonunda ise öğrencinin sınava girdiği kamera görüntüleri ve imza tutanaklarıyla tespit edilince sınıfta gözetmenlik yapan öğretmenler Şeçil T. ve Serhat K. görevi kötüye kullanma suçundan dava açıldı. İddianamede, öğretmenlerin Ekin'in cevap kâğıdını (optik kâğıdını) kaybettikleri için bu şekilde işlem yaptıkları anlatıldı. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.