Kalorifer kazanı patladı saçları yanarak kurtuldu

Olay sabah saatlerinde Düzce merkeze bağlı Kemerkasım köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Kemerkasım köyünde Sabahattin Yüncel'e ait müstakil evde kalorifer kazanı patladı. Kazanın patlaması sonrası çıkan dumanları gören aile, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Köylülerin de yardıma koştuğu yangında saçları yanan Sabahattin Yüncel, yangını torununun haber verdiğini, dumanlar eve dolunca yangın çıktığını anladıklarını dile getirdi. Küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.