Kapısı kilitlenen otomobilde mahsur kalan bebek kurtarıldı

Olay, sabah saatlerinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çalışır vaziyetteki otomobilinden inen Derya Yetkin, bir süre sonra otomobilin kapıları otomatik olarak kilitlenince şoku yaşadı.

GENÇ ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



Bebeği kapıları kilitlenen aracın içerisinde mahsur kalan anne, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kapı açma aparatlarıyla otomobilin kapısını açarak, mahsur kalan bebeği kurtardı. Kurtarıldıktan sonra bebeğini kucaklayan anne Derya Yetkin, gözyaşlarına boğuldu.