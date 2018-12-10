Osmaniye’de baba dehşeti

BUGÜN NELER OLDU

Osmaniye'decinnet getiren KemalE. dehşet saçtı. Eşi veçocuklarına kurşun yağdıranKemal E. eşi ve biroğlunu öldürdü, diğeroğlu ile kızını da ağıryaraladı.Olay, dün 20.00 sıralarında merkezebağlı Dereli Köyü'nde meydana geldi.İddiaya göre şiddetli geçimsizlik nedeniyleeşinin şikayetçi olduğu Kemal E.bir hafta evden uzaklaştırma cezası aldı.Kemal E. cezasının bitmesinin ardındandün gece eve gelerek eşi ve çocukları iletartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiüzerine yanında getirdiği tabancayıçıkartan Kemal E. eşi Hürü (55), oğullarıOğuzhan (27) ve Emre (22) ile kızıDidem'e (19) kurşun yağdırdı.Babasının, annesi ve kardeşlerini kurşun yağmuruna tuttuğunu gören Meryem E. ise pencereden kaçarak komşulara sığındı. Silah sesleri üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hürü E.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı Oğuzhan, Emre ve Didem E. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Oğuzhan E., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayın ardından kaçan katil zanlısı baba Kemal E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.