Osmaniye’de baba dehşeti

Osmaniye'de
cinnet getiren Kemal
E. dehşet saçtı. Eşi ve
çocuklarına kurşun yağdıran
Kemal E. eşi ve bir
oğlunu öldürdü, diğer
oğlu ile kızını da ağır
yaraladı.
Olay, dün 20.00 sıralarında merkeze
bağlı Dereli Köyü'nde meydana geldi.
İddiaya göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle
eşinin şikayetçi olduğu Kemal E.
bir hafta evden uzaklaştırma cezası aldı.
Kemal E. cezasının bitmesinin ardından
dün gece eve gelerek eşi ve çocukları ile
tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi
üzerine yanında getirdiği tabancayı
çıkartan Kemal E. eşi Hürü (55), oğulları
Oğuzhan (27) ve Emre (22) ile kızı
Didem'e (19) kurşun yağdırdı. PENCEREDEN KAÇTI
Babasının, annesi ve kardeşlerini kurşun yağmuruna tuttuğunu gören Meryem E. ise pencereden kaçarak komşulara sığındı. Silah sesleri üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hürü E.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı Oğuzhan, Emre ve Didem E. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Oğuzhan E., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayın ardından kaçan katil zanlısı baba Kemal E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.