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’de baba dehşeti

Giriş Tarihi: 10.12.2018
Osmaniye’de baba dehşeti
Osmaniye'de cinnet getiren Kemal E. dehşet saçtı. Eşi ve çocuklarına kurşun yağdıran Kemal E. eşi ve bir oğlunu öldürdü, diğer oğlu ile kızını da ağır yaraladı. Olay, dün 20.00 sıralarında merkeze bağlı Dereli Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinin şikayetçi olduğu Kemal E. bir hafta evden uzaklaştırma cezası aldı. Kemal E. cezasının bitmesinin ardından dün gece eve gelerek eşi ve çocukları ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tabancayı çıkartan Kemal E. eşi Hürü (55), oğulları Oğuzhan (27) ve Emre (22) ile kızı Didem'e (19) kurşun yağdırdı.

PENCEREDEN KAÇTI
Babasının, annesi ve kardeşlerini kurşun yağmuruna tuttuğunu gören Meryem E. ise pencereden kaçarak komşulara sığındı. Silah sesleri üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hürü E.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı Oğuzhan, Emre ve Didem E. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Oğuzhan E., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayın ardından kaçan katil zanlısı baba Kemal E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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Osmaniye’de baba dehşeti
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