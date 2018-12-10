Osmanlı yakıp yıkmadı, ihya etti

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Hırvat yazar İvana Sojat, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın dönemini anlatan 'Ezan' adlı bir roman kaleme aldı. Roman devşirme olarak payitahta götürülen Luka adlı Hırvat bir çocuğun İbrahim adını alarak bir yeniçeriye dönüşmesinin hikayesini konu alıyor. Yazar Sojat, ziyaret ettiği eski bir Osmanlı mezarlığında 300 yıllık bir kemiğe rastlaması üzerine romanı yazmaya karar verdiğini anlattı. Balkanlar'da birçok edebi eserde Osmanlıların sürekli yakıp yıkmaya gelen bir topluluk olarak gösterilmeye çalışıldığını belirten Sojat, "Osmanlılar fethettikleri yerleri yakıp yıkmadı aksine inşa ve ihya etti. Osmanlılar bu bölgeye gelmeden önce nehirlerimizin üzerine köprü inşa edilmemişti. Onlar, Romalıların bıraktığı yerden inşa etmeye devam etmişlerdir" dedi. Sojat, "Ülkemizde 5 cami inşa edilmiş. Ancak bu camilerden hiçbiri günümüze ulaşmadı. Bu da bizim hoşgörü seviyemizin göstergesidir" diye özeleştiride bulundu.