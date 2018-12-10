Sipariş verdiği altınları çalan zanlı yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Aralık günü Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde kuyumcuya gelip, kendisini asker olarak tanıtan kişi, iş yeri sahibi Eyüp Nomanoğlu'na 11 bin 520 lira değerinde 4 adet 10 gram külçe altın ve 2 Cumhuriyet Altını ayırttı. Saat 18.30 sıralarında kuyumcuya gelen şüpheli, Nomanoğlu ile konuşmaya başladı. Babasını aramak için Nomanoğlu'ndan telefonunu isteyen şahıs, tezgah üzerindeki altınları alıp, kaçtı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerasından şüphelinin eşkalini tespit etti.

YAKINLARDAKİ BİR OTELDE YAKALANDI



Olayın ardından çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerden şüphelinin eşkalini belirledi. Altınları çalan kişinin, Muhammed K. olduğu belirlendi. Polis çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip zanlının kuyumcuya yakın bir otelde kaldığını tespit etti. Polis otele yaptığı baskında zanlıyı yakaladı. Zanlının verdiği ifadede ihtiyacı olduğu için çaldığını söylediği öğrenildi. Muhammet K. kuyumcunun yaklaşık 8 bin liralık zararını geri karşıladı. Zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.