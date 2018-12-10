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Unkapanı, Galata ve Haliç Metro Köprüleri bu gece deniz trafiğine açılacak

(Unkapanı), bakım ve onarım çalışmalarından dolayı 11 Aralık 2018 Salı günü (Bu gece) 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.12.2018 16:01 Güncelleme Tarihi: 10.12.2018 16:03
Unkapanı, Galata ve Haliç Metro Köprüleri bu gece deniz trafiğine açılacak
Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri, bu gece 02.30-03.30 arasında deniz trafiğine açılacak. Atatürk Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların, 00.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Galata Köprüsü ile Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri; 02.30-03-30 saatleri arasında deniz trafiğine açık olacağından, araç ve yayaların bu saatler arasında ise, Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.
Köprülerin Araç ve Yaya Trafiğine Kapalı Olacağı Saatler;

Yeni Galata Köprüsü 02.30 - 03.30
Atatürk (Unkapanı) Köprüsü 00.30 - 04.30
Haliç Metro köprüsü 02.30 - 03.30
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Unkapanı, Galata ve Haliç Metro Köprüleri bu gece deniz trafiğine açılacak
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