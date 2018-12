BUGÜN NELER OLDU

- (Özel) Yarım asır seven kalpler aynı anda bıçak altına yattı- 50 yıllık çift kalp ameliyatına aynı anda girdi- Artvin'den gelip Bursa'da hayata tutundular(Fotoğraflı - Görüntülü)Hakan GönülBURSA (İHA) - Artvinli 50 yıllık çift, Bursa'da aynı anda açık kalp ameliyatı olarak sağlıklarına kavuştu.Artvin'de yaşayan kalp hastası Efrettin ve Nurata Zengin çifti, anjiyo için gittikleri hastanede 4 damarının tıkalı olduğunu ve ameliyat olmaları gerektiğini öğrendi. Yaptıkları araştırmalar sonucu Bursa'daki özel bir hastanede tedavi olmaya karar veren 50 yıllık çift, aynı anda açık kalp ameliyatı oldu.Yaşlı çift eski sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, başarılı geçen ameliyat sonrası konuşan 63 yaşındaki Nurata, ''Eşim 25 yıldır kalp hastasıydı. Benim de iki buçuk senedir kalbim hasta. Çok korkuyordum. Kalp durumumu görünce daha da çok korktum. Doktorumuz on üç yıl önce bir hastasını tedavi etmiş, kızımın amcasını... Günde iki paket sigara içiyor. Onun iyi olduğuna hayret ettim. Beni o doktora götürün dedim. Hemen buraya geldim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Beni ve eşimi bu hastalıktan kurtardı'' dedi.Ameliyatı yapan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Halil Andaç, ''Hastalarımız bize dört gün önce bir meslektaşımızın randevulu hastası olarak geldiler. Yapılan incelemelerde her iki hastamızda da çoklu damar hastalığı keşfedildi. Her ikisine de aynı gün ve aynı saatte iki farklı odada ekip arkadaşlarımızla beraber çoklu bypass cerrahisi uyguladık. İki hastamız da gayet iyi durumda. Bir iki gün içerisinde taburcu edeceğiz. Kalp cerrahisi Türkiye'de ve Bursa'da oldukça yoğun gerçekleşen bir cerrahi. Bu cerrahi operasyonun esprisini de aynı anda çiftimizi ameliyata almakta bulduk. Sanıyorum bu üç ya da dördüncü örnek oluyor. Tabii cerrahi olarak bir farklılık olmasa da duygusallık kısmı var" diye konuştu.