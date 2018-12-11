50 bin okula gece görüşlü kamera

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan okul güvenliği protokolü ile artık güvenlik kamerası olmayan okul kalmayacak, okul güvenliği gece görüşlü kameralarla yapılacak.İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen yazıda güvenlik kamera sistemi olmayan okul kalmaması amacıyla, şehirlerdeki tüm okullarda, okul önü, yakını ve çevresini görecek şekilde kamera takılması istendi. İçişleri Bakanlığı daha önce pilot olarak başlatılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegre şartı aranmaksızın öncelik derecelerine ayrılan okullardan başlanarak kameraların hızla temin edilmesini talep etti.KGYS ile okullarda emniyetin belirlediği noktalara kurulan kameralar, kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilecek. 6'sı sabit ve biri hareketli olmak üzere belirlenen her okula 7'şer kamera kurulan sistemde, kameralar 24 saat kayıt alarak görüntü emniyet merkezine iletebiliyor. 2019'un Haziran ayında sistemin tüm okullara kurulması hedefleniyor. Kamera sistemi sayesinde, öğrenciler için hem okula giriş çıkışta hem de okul çevresinde güvenli ortam sağlanması, madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklarla mücadeleye katkı sağlanması amaçlanıyor.OKULLARDA kullanılacak kameraların standartları şöyle:En az 2 mp poe özellikli,Full HD çözünürlük,Gece görüşlü kamera,En az 16 kanallı,12 tb depolama hacmi,İnternetten izlenebilen kayıt cihazı,En az 30 gün 7X24 kayıt özelliği