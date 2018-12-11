atv’ye yine ödül yağmuru

BUGÜN NELER OLDU

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri önceki akşam Zorlu Center'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye Müge Anlı, Cem Öğretir, İrem Helvacıoğlu, Neslihan Atagül, Acun Ilıcalı, Merve Çağıran, Aras Bulut İynemli, Bige Önal, Pınar Altuğ, Fatih Ürek, Gülben Ergen, Sibel Can, Dilan Çiçek Deniz, Hakan Altun, Aslı Bekiroğlu, Nebahat Çehre, Pelin Akil, Anıl Altan, Selami Şahin, Yıldız Tilbe gibi birçok ünlü isim katıldı. Aldığı 6 ödülle atv geceye damgasını vurdu. Törende "Yılın En İyi Dizi Çifti" Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncuları İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe, "En İyi Çocuk Oyuncu" Yiğit karakteriyle Demir Birinci, "En İyi Senarist" Ayşe Ferda Eryılmaz, Nehir Erdem ve "En İyi Yönetmen" ise yine Sen Anlat Karadeniz'in yönetmenleri Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav seçildi. "Yılın En İyi Kadın Sunucusu" Müge Anlı olurken, "En İyi Erkek Haber Sunucusu" ise Cem Öğretir oldu. Öğretir'in günlük haber sunumu sırasında kullandığı "Haberin merkezine hoş geldiniz" cümlesiyle konukları selamlaması büyük alkış aldı.