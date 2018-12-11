İstanbul Sultangazi'de tekstil atölyesine giren hırsızlar kamerada

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 21.40'da Sultangazi Esentepe Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Yüzü maskeli beş kişi, tekstil atölyesine girerek satışa hazır 25 bin TL'lik ürün çaldı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI



Görüntülerde zanlıların iş yeri önüne araçla geldikten sonra bir süre beklediği ve sonrasında harekete geçtiği yansıyor. Zanlılar iş yerinin kepenklerini levye ile kesmeye çalışırken, yoldan geçen kişilerin ve sürücülerin kendilerini fark etmemesi için geldikleri araca ve park halindeki araçların arkasına saklandıkları görülüyor.



Yaklaşık 3 dakika sonra iş yerinin kepenklerini kırarak içeri giren zanlılar, satışa hazır hale getirilmiş tekstil ürünleri dolu çuvalları, geldikleri araca dolduruyor. Zanlılar, dakikalar içinde 25 bin TL değerinde ürünü çalarak kayıplara karıştı. O esnada yoldan geçen vatandaşlar ise hırsızları fark etmiyor.

"ÜRÜNLERİNİ DİKTİĞİMİZ MAL SAHİBİNE ÇOK MAHCUP OLDUK"



Komşularının bilgilendirmesiyle olaydan haberdar olduğunu belirten atölye sahibi Mehmet Şahin, "Zanlılar Cumartesi akşamı saat 21.40'da işyerine geliyor. Pazartesi teslim edeceğimiz satışa hazır ürünleri alıp, götürüyorlar. Ürünlerini diktiğimiz mal sahibine çok mahcup olduk. En az 20 ila 25 bin TL arası zararımız var. Bundan dolayı çok mağduruz. Hırsızların çaldıkları ürünleri bize geri teslim etmesi lazım" dedi.