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yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? | 2019 Milli Piyango miktarı belli oldu

MPİ tarafından düzenlenecek olan 2019 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları büyük bir merakla araştırılıyor. Yılbaşına günler kala, milyonlarca vatandaş 'Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Büyük ikramiyeyi kazanabilmek ümidiyle bilet alacak olan vatandaşlar, Milli Piyango büyük ikramiyesini kazanarak hayallerini gerçekleştirmek istiyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı tutarı ne kadar? İşte yılbaşı bilet fiyatları ile konuya dair merak edilenler...

Giriş Tarihi: 11.12.2018 13:02 Güncelleme Tarihi: 11.12.2018 13:02
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? | 2019 Milli Piyango büyük ikramiye miktarı belli oldu

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine yönelik araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından yılbaşı gecesi düzenlenecek olan Milli Piyango özel çekilişi ile binlerce yurttaşa milyonlarca lira dağıtılacak. Peki, 2019 yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Haberimizin detaylarından Milli Piyango büyük ikramiye tutarı hakkında bilgi edinip bilet fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş için çeyrek bilet, 17,5 TL, yarım bilet 35 TL, tam bilet ise 70 TL olarak belirlendi.

2019 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango 2019 yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi 70 milyon lira olarak belirlendi. Büyük ikramiye tutarındaki artış yüzde 14.7 oldu.

Geçtiğimiz yıl büyük ikramiye 61 milyon TL idi.

YENİ NESİL BİLET

Klasik Milli Piyango biletlerinin yanı sıra artık sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil bilet satışı gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, seyyar bayilerden geleneksel basılı biletleri satın alabildiği gibi Sayısal Loto bileti görünümünde olanları da tercih edebiliyor.AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal bilet olarak da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor.Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor. Biletler üzerinde ayrıca, çekiliş tarihi, biletin seri numarası, oynanma tarihi ve saati, bayi numarası gibi bilgiler de bulunuyor.

Yeni sayısal biletler, güvenlik açısından klasik Milli Piyango biletleri gibi yüksek özelliklere sahip. Sayısal Loto gibi termal kağıtlara basılı biletlerde, mor ışıkta görünen filigran gibi güvenlik önlemleri yer alıyor.Yeni dönemde, ufak ikramiyeler de sayısal oyun bayileri tarafından ödenecek.

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Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? | 2019 Milli Piyango büyük ikramiye miktarı belli oldu
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