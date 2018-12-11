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Şişli’de kadın ve çocuk merkezi açıldı

Giriş Tarihi: 11.12.2018
Şişli’de kadın ve çocuk merkezi açıldı
Şişli Belediyesi kadın ve çocuklara yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, 'Kadın, Gençlik ve Çocuk Merkezi'ni faaliyete geçirdi. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde kadınların yoğun ilgisi ile açılan merkez, her türlü hukuki, psikolojik ve sosyal desteğin yanı sıra Şişli'yi kadınlar için yaşanabilir, tercih edilir bir ilçe haline getirecek çalışmaları belirleyecek. Kaldırımların düzenlenmesinden ilçenin ışıklandırılmasına, kaynakların kadınlar lehine kullanılmasının sağlanmasına kadar pek çok konuda yol gösterici politikalar üretecek. Merkezin sorumluluğunu üstlenen isimlerden Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, "Kadına şiddet ve kadın sağlığı konularında kapasite geliştirecek, kadın ve kız çocukları için güvenli alan yaratacak, katılımcı ve kapsayıcı bu merkeze destek olacağız" dedi.
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Şişli’de kadın ve çocuk merkezi açıldı
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