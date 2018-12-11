BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçının ardından meydana gelen korkunç olay, İstanbul Maltepe'de yaşanmıştı. Üç yakınıyla maçı bir kafede izledikten sonra tartışma yaşadığı mekân sahibi ve arkadaşları tarafından demir sopalarla dövülen 34 yaşındaki Mehmet Tutulkan yaşamını yitirmişti. Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından mekân sahibi Serhan A. tutuklandı. Aile, Tutulkan'ın 15-20 kişinin saldırısına rağmen bir kişinin tutuklu olmasına tepkili. İşte söyledikleri:O gün son kez kızımın doğumgününü kutladık. Daha sonra maç izlemeye gittiler. Eşim basit bir kavgada hayatını kaybetmedi. Demir sopalarla 15-20 kişi saldırmışlar. Bu taraftar kavgası değil cinayet. Olayda bir kişi tutuklandı, peki ya diğerleri ne olacak?Maç izlemişler, o sırada biraz fazla yüksek sesle sevinmişler ama herkesten özür dilemişler. Beni oğlum biraz yapılıdır. Sanırım ondan ötürü dışarı çıktıklarında demir sopayla ilk ona arkadan vurmuşlar. O da yere düşmüş. Yerde de vurmaya devam etmişler. Şimdi bunu taraftar kavgası diyerek başka yerlere çekmeye çalışıyorlar.Gol oldu. Sesli bir şekilde "Gol" diye bağırdık. Ben yanımızdaki masaya "Abi gol attık. Belki fazla sevinmişizdir. Özür dileriz" dedim. Onlar da "Yok kardeşim olur böyle şeyler" dedi. Maç bitti ve biz yarım saat daha oturduk. Hesabı öderken mekan sahibi kapıya yaslanıp "Sizi dışarı alalım" dedi. Ben de "Zaten hesabı ödüyoruz kalkacağız" dedim. Tekrar "Sizi dışarı alalım" dedi. Bizi dışarıda bekliyorlarmış. Bana vurup üzerime çullandılar. Mehmet'i yerde gördüm. Onu yerden almaya çalışırken elime vurdular. Kırıldı. Mehmet'le yürüyerek yolun karşısına geçtik. Sonrasında hastaneye götürdük, vefat etti.Biz o gün herkesten özrümüzü diledik. Kavga çıkacağı aklımıza bile gelmedi. Çıkarken ben mekân sahibinin koluna girerek "Rahatsız ettiysek özür dileriz" dedim. Garsona bahşiş dahi bıraktık. Dışarıda mekân sahibi ile birlikte 15-20 kişi saldırdı.