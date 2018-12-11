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’ta fuhuş operasyonu

'ta polis, kent merkezinde fuhuş yapılan bir apart dairesine baskın yaptı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.12.2018 10:39 Güncelleme Tarihi: 11.12.2018 11:32
Uşak’ta fuhuş operasyonu

Edinilen bilgiye göre, operasyon kent merkezinde yapıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kent merkezinde bir apart dairesinde para karşılığı fuhuş yapıldığı ihbarı alarak harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yer tespitinin ardından yapılan baskında apart içerisinde, para karşılığı 2 kadına fuhuş yaptırdığı ve yer temin ettiği belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli "fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uşak’ta fuhuş operasyonu
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