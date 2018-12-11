Zonguldak’ta kuvvetli fırtına

BUGÜN NELER OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelindeki uyarılarının ardından Batı Karadeniz'de şiddetli rüzgar ve yağmur etkisini sürdürdü. Gece saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle Karadeniz'deki dalgalar şiddetini artırdı.Liman Caddesi'ndeki 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarını aşan dalgalar zaman zaman liman içerisine girdi. 6 ila 8 kuvvetindeki fırtınanın yer yer kuvvetli fırtına şeklinde olması beklenirken fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri liman içine demirledi. Açıkta limana demirlemek için sıra bekleyen yük gemisi ise fırtına ve dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Gemi, zaman zaman adeta beşik gibi sallandı. Öte yandan yağmur suyu ile birlikte gelen çöpler, dere yataklarından denize ulaşan, pet ve cam şişeler, odun parçaları limana birikti.Meteoroloji yetkilileri oluşabilecek risklere karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.