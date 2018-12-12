Bitlis’te 76 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezinde kar kalınlığının 30 yüksek kesimlerde ise 50 santimetreyi bulduğu belirtildi. Kar yağışı nedeniyle 76 köye ulaşım sağlanamazken, İl Özel idaresine ait ekiplerin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü duyuruldu. Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının 2 gün daha aralıklarla devam edeceğini, kar yağışının hafta sonu ise yerini soğuk havaya bırakacağını bildirdi. Kar yağışı ile birlikte merkezde belediye ekipleri köylerde ise İl Özel İdaresine ait ekipler yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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