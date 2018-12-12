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'da kaçakçılığı gözaltısı

'da, 1'i uzman çavuş, 1'i de yabancı uyruklu kadın olmak üzere 9 kişi kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2018 18:20 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 18:25
Bodrum'da göçmen kaçakçılığı gözaltısı

Bodrum Deniz Güvenlik, Gözetleme Radar İstasyon Komutanlığı, pazartesi günü, Topan Adası'nın kuzeybatısında bir teknenin hareket halinde olduğunu belirledi.

Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, 'Eşref' isimli teknede 111 kaçak göçmen ile teknenin kaptanı M.N.S.'yi yakaladı.

Göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda jandarmanın yaptığı çalışmayla E.Y., A.M., S.Ö., Ü.B., A.Ö., C.P., S.S.W. ve S.T. adlı 8 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında yer alan E.Y.'nin, Gümüşlük Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Biri yabancı uyruklu kadın olan 9 zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada zanlılardan bazılarının yakınları, sinir krizi geçirdi.

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Bodrum'da göçmen kaçakçılığı gözaltısı
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