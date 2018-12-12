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Ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın kendi atlarının bakımını yapıp, binicilik eğitimi verdiği Mavi At Binicilik Merkezi'ndeki bir ata, motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, binicilik kulübü yetkilisi oyuncu Cemal Hünal'ın ifadesi alındı. Olay, geçtiğimiz aylarda yaşandı. Mazhar O.'nun bindiği ata ters yönden gelen Ayhan E.'nin kullandığı motosiklet çarptı. Mazhar O. hayatını kaybetti. İfadesine başvurulan Hünal, kulüple bir bağı olmadığını sadece kendisine ait atların bakımını yaptığını ve binicilik dersi verdiğini anlattı. Olayda kulübün kusuru olmadığı kaydedildi.