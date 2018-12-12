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28 Aralık’ta çekilecek

Giriş Tarihi: 12.12.2018
Hac kuraları 28 Aralık’ta çekilecek
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile 2019 yılı hac protokolünü Mekke'de imzaladı. Buna göre 8 Aralık 2018'de başlayan 2019 yılı hac organizasyonu başvuruları 14 Aralık'a kadar devam edecek. Hacca ilk kez gidecekler başvurularını, belirtilen tarihler arasında ilgili bankalara online veya doğrudan 20 lira ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığın "www.hac. gov.tr" internet adresinden elektronik ortamda veya il, ilçe müftülüklerine form dilekçe aracılığı ile yapabilecek. Hacı adaylarının, varsa kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri, internet adresinden elektronik ortamda veya müracaat formunda mutlaka belirtmeleri gerekiyor.
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Hac kuraları 28 Aralık’ta çekilecek
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