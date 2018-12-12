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'ta 130 köy yolu ulaşıma kapandı

'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 130 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2018 10:00 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 10:01
Sivas'ta 130 köy yolu ulaşıma kapandı

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 8, ilçelerden Akıncılar'da 5, Doğanşar'da 5, Gemerek'te 1, Gürün'de 5, Hafik'te 15, İmranlı'da 20, Kangal'da 5, Koyulhisar'da 3, Suşehri'nde 5, Şarkışla'da 5, Ulaş'ta 15, Yıldızeli'nde 18 ve Zara'da 20 olmak üzere 130 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 adet destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

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Sivas'ta 130 köy yolu ulaşıma kapandı
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