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Tarihi eser ve gök taşı satmaya çalışan 3 kişi yakalandı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2018 11:35
- Tarihi eser ve gök taşı satmaya çalışan 3 kişi yakalandı

(Fotoğraflı)

Şükrü Bakibaba
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'da, çok sayıda tarihi eser ve gök taşını satmaya çalışan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan çalışmalar neticesinde tarihi eser kaçakçılığı yapacakları değerlendirilen 3 şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştıkları tespit edildi. Şahısların kullanmakta olduğu araç durdurularak araç içerisinde yapılan aramada; 2 adet tarihi eser kitap, 1 adet Zeus heykeli, 4 parça gök taşı, 2 adet kolye, 4 adet yüzük ve 140 adet sikke ele geçirildi.
Konu ile ilgili o şüpheli 3 şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatılarak, tahkikatların devam ettiği bildirildi.
(HK-Y)

12.12.2018 11:32:36 TSI
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