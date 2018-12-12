Türkiye 4 mevsim

Türkiye'nin dört bir yanı sağanak yağmur ve yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi ile Bolu ve Uludağ'da kar etkisini hissetirirken, birçok bölgede fırtına nedeniyle seralar zarar gördü, dereler taştı sel meydana geldi.



FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İç Anadolu'da şiddetli rüzgar ve yer yer fırtınanın etkli olacağı uyarısı yapıldı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle balon turları iptal edildi. Ankara'da gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. Karadeniz Bölgesi'nde sabah saatlerinden itibaren kıyılarının kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı Erzincan, Ardahan ve Tunceli'de hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede özellikle gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve karla karışık yağmur ile sabah saatlerinde görülen buzlanma, Erzincan'da ulaşımı aksattı. Kentte Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçidinde ulaşım güçlükle sağlandı. Ardahan'da tipi ve buzlanma yüzünden Ardahan-Şavşat ile Ardahan- Posof kara yollarında ulaşım güçlükle sağlandı. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları karla kaplandı.



Kahramanmaraş'ta Söğütlü Çayı'nda oluşabilecek sel riski nedeniyle Devlet Su İşleri ve Elbistan Belediyesi'nin tavsiye kararı doğrultusunda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla çay kenarındaki 3 okul tatil edildi. Zonguldak'ta hızı saatte 31 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, dalgaların boyu 6 metreyi buldu.

Adıyaman'ın Sincik ve Gerger ilçelerinde şiddetli yağış sel baskınlarına neden oldu. Sincik ilçesinin girişi gölete dönerken, bazı araçlar mahsur kaldı.



SERALARI HORTUM VURDU

Mersin'in Anamur ilçesinde 15 gün arayla ikinci kez ortaya çıkan hortum, Güleç Mahallesi'ndeki tüm seraları yerle bir etti. Bölgede milyonlarca liralık hasar oluştu. Antalya merkezde ise Konyaaltı Sahili'nde denize girip yüzen, güneşlenen yerli ve yabancı turistler, Kemer ilçesinde 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'nda ise kar keyfi yaşadı.

Hatay'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak kentte hayatı olumsuz etkiledi. Hatay kent merkezinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar göle döndü.



Nazlı ÖZDEMİR - Cansu CAN - Kamil CÖMERTLER - Abbas ÇAKAR- Mustafa KAYA / SABAH

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