Uludağ’da kar kalınlığı 41 cm

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'nın önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da da kar kalınlığı 41 santimetreye ulaştı. "Oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, önceki akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından 41 santimetreye yükseldi. Bursa'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yolları açmak için çalışma yaptı. Bolu Dağı'nda ise önceki gece başlayan sağanak yerini dün sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, D-100 karayolunun birçok bölgesinde ve Seymenler ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile 2. ve 3. viyadükler kesiminde etkili oldu.