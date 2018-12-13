Baba-oğula kanlı pusu

BUGÜN NELER OLDU

Kırıkkale'de yaşayan Ertan Şengül (50), önceki akşam 19.00 sıralarında, 16 yaşındaki oğlu Serhan Can Şengül ile birlikte yolda yürürken, önlerini henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi kesti. Ellerindeki tabanca ve tüfekle baba-oğulu kurşun yağmuruna tutan saldırganlar kaçtı. Hastaneye kaldırılan baba Ertan Şengül, kurtarılamadı. Serhan Can Şengül ise tedavi altına alındı. Ertan Şengül'ün 5 gün önce oğluyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Bu dünyada işimiz bitti, ahirette görüşmek dileğiyle" yazarak paylaşması dikkat çekti.İstanbul Maltepe'de de sokak ortasında bir kadın, kafasından vurularak öldürüldü. Kadının üzerinden çıkan kimlik fotokopisinden Gülten Gülüm Dil olduğu öğrenildi. Ataşehir'de ise 5 ayrı suçtan araması olan G.S., kullandığı otomobil ile polisin "dur" ihtarına uymadı. Polis araca ateş açtı. Otomobilde bulunan ve bacağından vurulan Cihan Seyhan (17) kaldırıldığı hastanede öldü./ SABAH