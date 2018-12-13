Basın özgürlüğünü yok sayan karar

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Bakırköy 4. Aile Mahkemesi Hâkimi Nigar Bozan, Spiker Neşe Sapmaz ve işadamı Ümit Arıkan arasında yaşanan yargı sürecini gazete sayfasında haberleştiren Sabah Muhabiri Dilek Yaman hakkında verdiği kararla skandala imza attı. Yaman, Neşe Sapmaz'ın 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında" yaptığı şikayet sonrası iki ay uzaklaştırma kararı aldı. Garip karar, hukukçular tarafından şaşırtıcı ve hukuk dışı bulundu.Olayda, Sapmaz, işadamının kendisini taciz ettiğini iddia ederek dava açmış, ardından şikâyetini geri almıştı. Davanın düşmesi sonrasında bu kez işadamı Arıkan, Neşe Sapmaz'ın kendisinden şantajla para istediği iddiasıyla savcılığa şikâyette bulunmuş, konu basında yer bulmuştu. Yaman da sadece bu süreci haberleştirmişti.Ancak haber sonrası Yaman hakkında şikayetçi olan Sapmaz, "6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında" Yaman'a karşı koruma tedbiri kararı verilmesini istedi. Bu talebi ise Bakırköy 4. Aile Mahkemesi Hâkimi Nigar Bozan ilginç biçimde kabul ederek, Yaman'a 2 ay süreli uzaklaştırma cezası verdi. Yaman'ın itirazını değerlendiren üst mahkemede yine aynı gerekçeyle Yaman'ın itirazını reddetti.KARARDA ifade ve basın özgürlüğü yerine 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında ele alınmasının esastan yanlış bir karar olduğunu savunan Avukat Serkan Toper, verilen kararın esastan hatalı olduğunu savundu. Avukat Orhun Türkoğlu ise eğer karar hukuka uygun ise bu, bir şikayet ile her gazetecinin mesleki faaliyeti nedeniyle aleyhinde koruma kararı verilebilmesi anlamına gelir ki bu vahim bir hatadır.