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Gözaltına alınan şüpheli bakın kim çıktı?

'da 2005 yılında kasten adam öldürme suçundan hapis cezası alan , İstanbul Esenyurt'ta kız kardeşinin evinde saklanırken yakalandı. Bayer, 'ı öldürdükten sonra intihar eden 'in ağabeyi çıktı.

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.12.2018 18:16 Güncelleme Tarihi: 13.12.2018 18:17
Gözaltına alınan şüpheli bakın kim çıktı?

İstanbul Esenyurt'ta dün öğlen saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheli şahsın Filiz Aker'in ağabeyi olduğu öğrenildi.

26 YIL HAPİS CEZASI VAR!

Ağabey Süleyman Bayer'in 2005 yılında bir cinayete karıştığı ve hakkında 26 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası çıkarıldığı belirtildi.

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İKİNCİ KEZ YAKALAMA KARARI VERİLDİ

2005 yılındaki olaydan dolayı yargılanan ve 2016 yılına kadar şartlı tahliye alan Bayer'in 2007 yılında Zeytinburnu'nda hırsızlık olayına karışınca hakkında tekrar yakalama kararı çıkarıldı.

FİLİZ AKER KİMDİR?

KIZ KARDEŞİNİN EVİNDE YAKALANDI

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama kararının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şüphelinin Esenyurt'ta kız kardeşinin evinde saklandığı tespit edildi. Adrese yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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Gözaltına alınan şüpheli bakın kim çıktı?
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