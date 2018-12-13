Hırsızlık suçundan 56 kaydı bulunan kadın tutuklandı

- Şüphelinin makyöz Oya Tolga'nın evinden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması olayına da karıştığı belirlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da hırsızlık amacıyla girdikleri evden kaçmaya çalışırken sitenin güvenlik görevlisince yakalanan kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 5 Aralık'ta Bostancı Mahallesi'nde bir sitenin güvenlik görevlisi, hırsızlık amacıyla girdikleri evden kaçmaya çalışan 1'i kadın 3 kişiyi fark etti. Şüpheliler kendilerini yakalamaya çalışan güvenlik görevlisinden kaçarken yanlarındaki silahla havaya ateş açtı. Çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle şüpheli kadın yakalanırken diğer 2 kişi kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Nazife Y'nin (55), emniyette 56 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Öte yandan şüpheli Nazife Y'nin, 13 Ekim'de Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'nde ikamet eden makyöz Oya Tolga'nın evinden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması olayına da karıştığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Nazife Y. tutuklandı. Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan bazı olaylarda, şüphelilerin apartmanlara teknik eleman kıyafetleriyle girdikleri ve dairelerin kilitlerini açtıkları görülüyor.