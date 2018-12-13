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- İncesu'da türü belirlenemeyen 147 bin litre madeni yağ ele geçirildi(Fotoğraflı)KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından İncesu ilçesinde yapılan operasyonda menşei ve türü tespit edilemeyen 147 bin litre madeni yağ ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda Serkent Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde lisanssız faaliyet gösteren bir işletmeye operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda menşei ve türü belirlenemeyen 147 bin litre madeni yağ ele geçirildi. Operasyonda iki kişi gözaltına alınırken haklarında işlem başlatıldığı bildirildi.(AÖ-Y)13.12.2018 10:30:34 TSINNNN