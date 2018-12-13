Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul'da dün kar bugün güneş

'da dün kar bugün güneş

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.12.2018 12:09

İstanbul DHA
İstanbul'da günlerdir etkili olan olumsuz hava koşulları yerini güneşe bıraktı.
İstanbul'da son günlerde etkili olan kötü hava koşulları bugün yerini güneşe bıraktı. Kar yağışı sonrası hava sıcaklığı 9 derece oldu. Bulutsuz gökyüzü ve güneş etkili olurken hava sıcaklığının gün boyu aynı seviyede devam etmesi bekleniyor. Yarın Marmara, Ege ve Akdeniz'de yağmur beklenirken İç ve Doğu Anadolu'da ise kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Hafta sonu ise cumartesi Marmara bölgesi haricinde güneşli hava beklenirken Pazar günü ise Ege ve Akdeniz'de yağmurun etkili olması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da dün kar bugün güneş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN