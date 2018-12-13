Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sokak köpekleri kendilerini seven küçük kıza saldırdı

Sokak köpekleri kendilerini seven küçük kıza saldırdı

’ın Erzin ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğu yolda sevmek istediği sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.12.2018 16:35 Güncelleme Tarihi: 13.12.2018 16:55
Sokak köpekleri kendilerini seven küçük kıza saldırdı

Alınan bilgiye göre, okuldan çıkan ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Beren Kunt, yolda yatan sokak köpeğini sevmek istedi.

Ancak Arkasından gelen başka bir sokak köpeği küçük kıza saldırdı.

YÜZÜNDEN YARALANDI

Köpeğin saldırısı sonucunda 8 yaşındaki Beren Kunt yüzünden yaralandı.

2018’in en muhteşem hayvan fotoğrafları

ÇEVREDEN YETİŞENLER KURTARDI

Çevredekilerin yardımıyla köpeğin saldırısından kurtarılan küçük kız olay yerine çağrılan ambulans ile Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokak köpekleri kendilerini seven küçük kıza saldırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN