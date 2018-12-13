Yakalanınca çakıyı boğazına dayadı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, uyuşturucu ticaretinden 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Selim A. polisi görünce kaçmaya başladı. Çakıyı boğazına dayayarak çocuklarını görmek istediğini söyleyen Selim A. gözaltına alındı.
Saat 02.30 sıralarında, Gölcük Değirmendere'de devriye görevinde bulunan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği kişinin kimliğini kontrol etmek istedi. Polisi görünce koşarak kaçmaya başlayan kişi, bir süre sonra durarak cebinden çıkardığı çakıyı boğazına dayayarak çocuklarını görmek istediğini söyledi. Elindeki çakı alınan Selim A. gözaltına alındı. Selim A.'nın uyuşturucu ticaretinden 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Selim A. adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.