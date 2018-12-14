Anadolu kar beyaz

BUGÜN NELER OLDU

Kar yağışı yurdun büyük kesiminde etkili oldu. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 30 santimetreyi bulduğu Çorum kent merkezi ile Kahramanmaraş'ın, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştığı Elbistan ve Ekinözü ile kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Van'ın Başkale ilçesinde, ilk ve orta dereceli tüm okullar bir gün tatil edildi. Bahçesaray ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçelerinde de köy okulları ve taşımalı eğitim verilen okullar tatil edildi. Ankara'da da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Bitlis'in Ahlat ilçesinde, köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yarım gün eğitime ara verildi.Çukurca- Şırnak karayolunun 40'ıncı kilometresinde 2 ayrı noktaya sabah saatlerinde çığ düştü. Yol kapandı. Ağrı'da yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle İran'a ulaşım sağlayan E 100 karayolunda çok sayıda TIR kayarak yolu ulaşıma kapattı. Erzurum'da önceki akşam başlayan ve gece etkisini arttıran kar, kent merkezinde 10 santimetreye ulaştı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştığı Gümüşhane ile çevre kentler arasındaki yollarda ulaşım aksadı. Zonguldak'ta, İstanbul yolunun Ereğli kesiminde araçlar yolda kaldı. Polis, kar lastiği olmayan araçların yola çıkmasına izin vermedi. Ardahan'da sıcaklığın, eksi 12 dereceye düşmesiyle araçların camları buz tuttu.Konya'nın Bozkır ilçesindeki Tufanbeyli Yaylası'nda bulunan bir çinko madeninde rahatsızlanan ve yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan iki işçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Hakkari'nin Işık köyündeki okula giden ve mahsur kalan öğrenci minibüsü, 6 kilometrelik yol 1 saatte açılarak kurtarıldı. Mardin'in Midyat'ta sağanak yağış nedeniyle biriken sel sularında mahsur kalan kamyonetin üzerinde saatlerce bekleyen 2 kişi, donmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Muş'un Hasköy ilçesinde hızı saatte 60 kilometreyi bulan fırtına ve yağış nedeniyle büyük enerji nakil direklerini devrildi. Ovada biriken su nedeniyle araçlar alana giremedi. Büyük fedakarlık gösteren VEDAŞ personeli soğuk su içerisinde saatlerce çalışıp, devrilen direklerin yerine ağaç direk dikerek, köylere 15 saat sonra yeniden enerji verdi. Adıyaman'da şiddetli yağış nedeniyle dolan Göksu Çayı üzerindeki HES Barajı'nın kapakları açılınca, M.S. 2'nci Yüzyıl'da inşa edilen bin 800 yıllık Kızılin (Göksu) Köprüsü'nün bir yıldır süren restorasyonu için kurulu bulunan 400 tonluk metal iskele sel sularına kapıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Anadolu Jet'in Ankara-Ağrı uçak seferleri karşılıklı iptal edildi. Bolu Dağı'nda yaklaşık 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ise eşsiz manzarayı da beraberinde getirdi.SABAH