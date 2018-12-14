Sivas'ta 144 köy yolu kardan kapandı

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışını eğlenceye dönüştürenler terihi kent meydanında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Sürücüler, yollarda ilerlemekte, yayalar ise kaldırımlarda yürümekte zorluk çekti.



144 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI



Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genilinde 144 köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. Sivas merkezde 6, Gemerek 5, Gürün 14, Hafik 20, İmranlı 11, Kangal 22, Şarkışla 21, Yıldızeli 15 ve Zara'da 30 köy ile mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri ilçe ve köylerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Taşımalı eğitim yapılan yerlerde ise okullar öğleden sonra tatil edildi. Kentte yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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