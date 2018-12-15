Ardahan dondu

BUGÜN NELER OLDU

Kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında -24 dereceyle Ardahan'da ölçüldü. Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 1, Erzincan'da 3, Tunceli'de 5, Ağrı, Erzurum ve Kars'ta 10, Ardahan'da 18 derece ölçüldü. Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda dikkatli olunmasını istedi. Erzurum Tekman'da karla mücadele çalışması yapan iş makinesi şarampole uçtu. Kazada yaralanan olmadı.