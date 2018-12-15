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Gagabulut lakaplı 'dan son dakika haberi geldi!

İzmir'de sosyal medyada yayınladığı video ile milyonların tepkisini çeken Gagabulut hakkında son dakika haberi geldi! Para karşılığında çocukların videosunu çeken ve bu videoları çocukların ruhsal sağlıklarını hiçe sayarak sosyal medyada takipçi kazanmak için yayınlayan Gagabulut lakaplı hakkında istenilen ceza belli oldu.

Giriş Tarihi: 15.12.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 15.12.2018 09:59
Gagabulut lakaplı Bulut Altuğ'dan son dakika haberi geldi!

Yeni Asır gazetesinden Metin Burmalı'nın haberine göre, İzmir'de para karşılığı 'çocuklara yönelik istismar' görüntülerini çekip, sosyal medya hesabında takipçi ve para kazanmak amacı ile paylaşan 'Gagabulut' lakaplı ile ilgili iddianame hazırlandı.

Alsancak Birinci Kordon'da özellikle 15 yaş altında bulunan mağdur çocuklara genel ahlaka aykırı davranışlar yaptıran Altuğ için 6 aydan 15 yıla kadar, kameramanlığını yapan tutuksuz sanık Fatih Bilgehan B. için de 3 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Gagabulut lakaplı Bulut Altuğ'dan son dakika haberi geldi!
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