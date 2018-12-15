Gagabulut lakaplı Bulut Altuğ'dan son dakika haberi geldi!

Yeni Asır gazetesinden Metin Burmalı'nın haberine göre, İzmir'de para karşılığı 'çocuklara yönelik istismar' görüntülerini çekip, sosyal medya hesabında takipçi ve para kazanmak amacı ile paylaşan 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ ile ilgili iddianame hazırlandı.

Alsancak Birinci Kordon'da özellikle 15 yaş altında bulunan mağdur çocuklara genel ahlaka aykırı davranışlar yaptıran Altuğ için 6 aydan 15 yıla kadar, kameramanlığını yapan tutuksuz sanık Fatih Bilgehan B. için de 3 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.